Testigo del atrincherado huido de Campillo: "Me esperó con su mujer para darme una paliza. Tengo tres costillas rotas y la nariz reventada"

El equipo de ‘Vamos a ver’ se desplaza hasta Campillos, Málaga, donde la Guardia Civil busca a José el Chumbo tras escaparse de su vivienda donde se había atrincherado con una escopeta.

“No hay ni rastro de José el Chumbo, nadie puede explicarse como pudo escapar después de todo el dispositivo policía que había en su casa. José el Chumbo tenía una orden de búsqueda y captura por una presunta agresión a una mujer a la que él y su mujer le dieron una paliza brutal “, detalla la reportera.

El programa ha conseguido hablar con un testigo del huido de Campillos: “El jueves me estaba esperando este que se ha escapado y su mujer para darme una paliza. Porque ella me tiene celos, lo que no sé de que me tiene que tener celos. Si además están separados", asegura la agredida.

"Tengo tres costillas rotas, la nariz reventada y mira cómo me han dejado la cara. Me pegaron en el campo y me dejaron allí tirada. Querían matarme, seguro. Pensaban que me iba a morir allí como una perra. Le denuncié a la Guardia Civil y me dijeron que si lo volvía a ver que les avisase", declara la testigo.

"Anoche estuvo paseando, haciéndose el chulo por delante de mi casa. Les llamé enseguida y cuando llegaron a su casa, me han contado que otra vez estaba discutiendo con su mujer por los celos de ella", explica la mujer.