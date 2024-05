Ángel Cristo Jr. responde al vídeo que Bárbara Rey ha subido a redes sociales con un mensaje oculto para su hijo: "No sería la primera vez"

Después de que Ángel Cristo dijera que su madre no le daba de comer, Bárbara Rey ha subido un vídeo a las redes sociales mostrando una mesa llena de comida, a lo que su hijo responde: “Hablar de esto es meterme en jardines que ahora mismo no es lo ideal, pero no sería la primera vez que solo cocina para mi hermana”. Cuando la prensa le pregunta sobre si sigue pensando que no le tienen miedo a ninguna demanda, Ángel responde “se pasan más tiempo en el juzgado que en mi casa".