Carmen Borrego responde con un dardo a los zascas de Ángel Cristo Jr.: "De ego va a hablar él"

Tras el tenso reencuentro de Angel Cristo Jr. y Carmen Borrego en el plató de 'Supervivientes', el hijo de Bárbara Rey ha dedicado unos zascas a su excompañera de reality resaltando su "ego". Desde el plató de 'Vamos a ver', la aludida respondía.

Los zascas de Ángel Cristo a Carmen Borrego

En declaraciones a 'El canal de Ricky', el ya exconcursante de 'Supervivientes' hacía rimar el apellido de su compañera con la palabra "ego" y añadía que Carmen "le hace honor a su apellido".

Además, reiteraba que para él los minutos que pasó con Carmen en el helicóptero esperando a saltar, se le hicieron interminables: "40 minutos y la otra '¡Ay ay ay!' Y yo, madre mía, Dios mío y de repente me dijeron que me tocaba saltar y vamos, no hice el salto mortal porque me sancionan ¡Qué cuarenta minutos me dio!"

Es más, cuestionaba el papel de Carmen en el reality: "Yo no sé a qué fue esta mujer, fue para que la sustituyeran en todas las pruebas y en todo lo que había que hacer menos para cobrar".

La respuesta de Carmen Borrego en el plató de 'Vamos a ver'

"Yo he ido a un concurso, he hecho lo que he podido, no todos los que vamos a un concurso como 'Supervivientes' nos llevan para hacer pruebas, son pruebas para las olimpiadas, no tengo fuerza, tengo la edad que tengo, hay gente que tiene mucha fuerza", respondía Carmen Borrego en el plató de 'Vamos a ver'.

Además, reivindicaba su papel en el reality: "Yo creo que di otro tipo de contenido que también es importante y no voy a justificarme, a 'Supervivientes' todo el mundo va a cobrar, no solo Carmen Borrego.

Carmen se muestra muy orgullosa de quién es y así le pedía a su excompañero: "Con mi apellido no te metas puesto que yo no me meto con el tuyo. De ego va a hablar él".

Por último, dejaba claro que Ángel no está en su vida "ni va a ser mi amigo" con lo que le pedía que siga con su vida y con su proceso, algo que le exigía también a su pareja, Ana Herminia: "También le gusta mucho a su mujer hablar de mí".

Carmen Borrego critica el cambio de actitud de Ángel Cristo con su hermana Sofía

Carmen y Ángel se conocieron cuando era Sofía Cristo la que participaba en 'Supervivientes' y Ángel era su defensor: "Entonces, su hermana le parecía estupenda".

En aquel momento, tuvieron buen trato fuera de cámaras, con lo que no entendió que nada más llegar la atacara diciéndole a Kike Calleja, su amigo, que había ido al reality como "cuidador del geriátrico": "Ahí es cuando yo me enfado y no me parece bien".

