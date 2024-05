La familia del 'Chumbo' amenaza al equipo de 'Vamos a ver': "Han dicho que nos harían daño si seguíamos grabando"

EL periodista, sobre lo ocurrido: "La familia del 'Chumo' prohíbe a todo periodista o persona grabar en su calle y advierten de que quien lo haga le van a dar una paliza"

El reportero: "Una de las mujeres nos ha dicho que todo lo que había en el coche lo iba a destrozar"

Detenido el 'Chumbo', que huyó tras atrincherarse en su casa en Campillos, escondido en el maletero de un coche

‘Vamos a ver’ se desplaza hasta Campillos, Málaga, donde se ha detenido a José ‘El Chumbo’, después de que presuntamente estuviera atrincherado en su casa y consiguiera escapar. El hombre ha sido encontrado en el maletero de un coche a 200 metros de su vivienda. Se investiga si se escapó solo o recibió ayuda de otras personas para escapar.

“La familia del El Chumo prohíbe a todo periodista o persona grabar en su calle y advierten de que quien lo haga, le van a romper el coche, le van a destrozar la cámara y le van a propinar una paliza”, comienza la conexión en directo. Además, el periodista explica que prohíben “pasar por su calle y preguntar a la familia”

Familiar del 'Chumbo': "No grabes más si quieres que esté tranquilo"

“Aquí no tenéis que grabar nada más, si quieres que esté tranquilo, tengamos la fiesta en paz. En la calle esta no hay que grabar más. No puedes hablar conmigo ni con nadie”, detalla enfadado uno de los familiares.

“Luego, una de las mujeres acababa diciendo que todo lo que había en el coche lo iba a destrozar y que los que estábamos presentes nos iba a hacer daño. Incluso dice ‘os vais o voy a casa a coger lo que tengo que coger’, pero bueno esto como siempre, nosotros hacemos nuestro trabajo, quién no quiera hablar lo respetamos, pero si nos amenazan potencian que denunciemos como son y cómo actúan”, detalla el reportero.

El programa ha conseguido hablar con un testigo del huido de Campillos: “El jueves me estaba esperando este que se ha escapado y su mujer para darme una paliza. Porque ella me tiene celos, lo que no sé de que me tiene que tener celos. Si además están separados", asegura la agredida.

"Tengo tres costillas rotas, la nariz reventada y mira cómo me han dejado la cara. Me pegaron en el campo y me dejaron allí tirada. Querían matarme, seguro. Pensaban que me iba a morir allí como una perra. Le denuncié a la Guardia Civil y me dijeron que si lo volvía a ver que les avisase", declara la testigo.

"Anoche estuvo paseando, haciéndose el chulo por delante de mi casa. Les llamé enseguida y cuando llegaron a su casa, me han contado que otra vez estaba discutiendo con su mujer por los celos de ella", explica la mujer.