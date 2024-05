Una niña de 10 años amenaza con un cuchillo a un compañero: "El colegio le da la razón a ella"

La madre lo denunció y el asunto pasó a manos de la Fiscalía de Menores, sin embargo, a los 15 días la niña volvió al colegio y el caso ha sido archivado. Durante este tiempo, la menor no cesó y pese a no coincidir en las mismas clases, se valió de las redes sociales para proseguir con el acoso. El niño se estaba pelando en el patio con otros niños y ella sin mediar palabra se metió para pegarle. La familia ya no sabe que hacer y han vuelto a denunciarla para frenar el constante acoso que recibe su hijo.