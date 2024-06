Sofía Cristo rompe su silencio tras la entrevista de su hermano en '¡De viernes!': "No hay ninguna puerta abierta a la reconciliación"

A la hija de Bárbara Rey la hemos visto muy contundente en su última aparición pública ante los medios de comunicación. Asegura que no ha visto la entrevista que concedió su hermano, pero sí tiene claro que no quiere nada más con él.

“No he oído los últimos comentarios porque he llegado esta mañana de trabajar, pero voy a intentar que me afecte lo menos posible. Voy a hacer mi vida, que es lo que estoy haciendo y a estar trabajando y con la gente que me quiere”, declaraba.