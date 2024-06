Los mensajes de la amiga que denunció la desaparición de Ana María Henao: "Temo que se haya lesionado, no da señales de vida"

“Hace dos días que no se nada de mi amiga. No da señales de vida. Tiene el teléfono apagado. Temo que se haya podido lesionar porque está en mitad de un proceso de divorcio y su sufre depresión. Ya ha tenido intentos autolíticos antes”, explica Deisy.

Además, la amiga de Ana María detalla que "nadie más tiene llaves de su casa. Ana María lleva mes y medio en España y no hay otra forma de poder abrir la puerta del domicilio. No tengo noticias suyas y no tiene familia en el país. Yo soy la única que conoce".