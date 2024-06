Así lo ha confirmado Marta López en 'Vamos a ver' y nos ha contado cómo se encuentra Omar nada más enterarse del embarazo de Anabel Pantoja: "Acabo de hablar con él y está mal. No voy a decir que sea por esta noticia porque lo de Anabel lo tiene mas que superado. Entiendo que le pondrá triste porque a él, en su momento, le dolió que ella dijese públicamente que junto a él no quería ser mamá y fue uno de los momentos más duros de su relación", ha comenzado la colaboradora de 'Vamos a ver'.

La madre de Anabel ha subido una fotografía junto a su hija a en sus redes sociales acompañada por un bonito texto : "Todavía estoy que ni me lo creo. Una noticia deseada desde hace mucho tiempo, ser abuela es una noticia que me hace inmensamente feliz. Deseando que el tiempo vuele para verle su carita y darle todo el amor del mundo", escribía.

Ahora mismo atraviesa el cuarto mes de gestación y ya respira tranquila. "Ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", explica la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ya se quedó embarazada el pasado mes de octubre, pero no llegó a término, explica para las páginas del citado medio.