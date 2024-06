El hermano de Sara, fallecida al someterse a una lipoescultura: "Se están repartiendo la culpa para disminuir la condena al cirujano"

"Esto no es justicia, yo estoy… mi familia está desbordada. No lo veo normal, estos médicos estuvieron luchando por la vida de mi hija y ahora resulta que son imputados. Me estoy volviendo loca entre el dolor y la rabia. Esto es muy sencillo, fueron dos personas y se sabe quiénes son. Ahora mismo pueden estar operando y no es justo. Nos están matando en vida", sentencia su madre.