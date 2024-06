El mensaje de ánimo de Patricia Pardo a Isabel Pantoja: "En el amor hay creer siempre"

Estamos acostumbrados a que la Pantoja utilice sus canciones para expresar su estado emocional o lanzar alguna indirecta y en esta ocasión también lo ha hecho. Interpretando uno de sus temas más míticos, 'Nada', la tonadillera dejó claro que "no cree en el amor", tal y como dice la propia canción, pero ella una vez más modificó las estrofas: "Que no, no, no, ya no creo en el amor, ¿queda claro? pues eso es lo que hay".