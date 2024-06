El duro testimonio de una víctima del presunto depredador sexual de Liria: "Van a sufrirlo más niñas, este hombre no va a cambiar"

“Yo estuve sufriendo abusos por su parte desde los 14 hasta los 17 años. Yo se lo contaba a mi familia y nunca me creyeron. Todo terminó cuando ya tuve el valor de decir que no, que no podía más y tenía que salir de ese infierno que vivía. Él me decía que iba a hacer lo posible para que no me creyeran. Él actuaba cuando estaba dormida, me hacía tocamientos y cada vez que lo hacía me levantaba corriendo. No entiendo como no me creían ¿Cómo iba a mentir en algo así?, explica la víctima.