Las mujeres de los supervivientes de Barbate señalan al coronel: "Mandan a nuestros maridos a testificar y el que tendría que ir es él"

“Nuestros maridos están muy mal, ellos no pueden dejar de pensar en lo que sucedió ese día. No se les va esas imágenes de sus compañeros desangrándose…sacándolos del agua. ellos están de tratamiento psicológico y psiquiátrico, tienen pesadillas, no tiene ganas de hacer nada y están muy preocupados por el juicio porque no se han sentido apoyados por la institución", asegura Silvia.