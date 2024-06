Ángel Cristo y Ana Herminia nos hablan de su lado más íntimo: "La química sexual fue espectacular"

Ana sorprenderá con dos vestidos a sus invitados, pero entre ellos no estará la familia de Ángel por parte de su madre. El exconcursante de 'Supervivientes' no duda en atacar a de nuevo a su madre, acusándola: "Es la que se metía en su cuarto y fingía que se iba a suicidar, que he tenido que llamar a la policía. Hacía como que se tomaba las pastillas y tenía que sacárselas de la boca con los dedos, si la hubiera dejado, no se las habría tragado".