Carmen Borrego se queda sin palabras ante la crítica de Paloma Barrientos hacia Alejandra Rubio: "Te entiendo, ha estado desafortunada"

Alejandra Rubio sigue en el foco mediático después de la exclusiva en la que contaba junto a Carlo Costanzia que, tras cinco meses de relación iban a ser padres, pese a esto, la hija de Terelu se muestra esquiva con la prensa a contar cómo se encuentra y cómo lleva el embarazo. Paloma Barrientos reprocha en 'Vamos a ver' sus actitudes con los medios de comunicación.

“Siempre he defendido que cada uno puede hacer las exclusivas que quiera, pero Alejandra acaba de llegar y lo que no puede decir bajo ningún concepto es decir determinadas cosas que son bastante feas hacia los profesionales, yo me siento ofendida con algunos calificativos que ha hecho", asegura Barrientos.

Por último la colaboradora lanza un mensaje a la hija de Terelu: "Yo le pediría a Alejandra que no haga drama de lo que no hay. Estás embarazada, disfrútalo y si mañana quieres hacer otra exclusiva pues la haces, pero ya decir que no vamos a ver la cara de tu bebé…Yo me siento insultada por ciertas declaraciones, no puede llamarnos gentuza.

Carmen Borrego: "Alejandra es una mujer con carácter y personalidad, hace las cosas como ella quiere"

Carmen Borrego ante estas declaraciones dirigidas hacia su sobrina, explica que “yo lo entiendo, sé que en algunos comentarios ha estado desafortunada”, tras esto, Joaquín Prat le pregunta si le podrían hacer coaching: “Es difícil, Alejandra es una mujer con carácter y personalidad, hace las cosas como ella quiere. Yo me he equivocado varias veces y así he llegado a aprender”.

'Vamos a ver' emite las imágenes del tremendo enfado de Carlo Costanzia al ser preguntado por los reporteros que se encontraban en la puerta de su casa sobre Alejandra Rubio. El hijo de Mar Flores salió a la calle y tuvo una discusión con los periodistas.

Pepe del Real adelantó la información del protagonista y explicó a la audiencia cómo había reaccionado la pareja de Alejandra Rubio: "Carlo Costanzia está harto de la prensa, sobre todo cuando no le aporta beneficios y por eso ha explotado contra los compañeros que están en la calle al ser preguntado por Alejandra". Tras ver las imágenes, apunta: "Ay, qué mal sientan las preguntas cuando no están remuneradas".

El enfado de Carlo Costanzia: "Os voy a denunciar bien a todos"

Todo ocurrió a media tarde, cuando Carlo Costanzia volvía a su casa después de hacer deporte y portando algunas bolsas de la compra. Al llegar a su puerta, dos reporteros y cámaras le seguían mientras le preguntaban sobre Alejandra Rubio y su reciente positivo en COVID, algo que molestó muchísimo al hijo de Mar Flores.

Carlo Costanzia entró en la casa, salió a la calle donde estaban los periodistas y, con el gesto muy serio, les dijo: "Grábame un poco más la casa, que así os denuncio bien a todos. No os preocupéis". Tras esto, le dice a su perro que entre dentro del domicilio: "Tira para dentro".

El reportero, preocupado por el disgusto del protagonista, le dice: "No, hombre. No te enfades, Carlo". Costanzia, que seguía todavía con el malestar por haberle preguntado sobre Alejandra, contesta más serio todavía: "No, no me enfado". Y el periodista no podía creer la actitud: "¿Carlo? Pero bueno, Carlo, ¿por qué dices eso?". Tras esto, el protagonista accede en el interior de su casa y cierra la puerta a los periodistas.

El anuncio del embarazo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio ha supuesto un auténtico huracán en el mundo del corazón. 'Vamos a ver' muestra las reacciones que van apareciendo de todos los familiares de los jóvenes y, esta vez, ha tocado el turno de Mar Flores.

Después de la primera entrevista de Terelu Campos en '¡De viernes!', los medios de comunicación buscaban saber cuál es la opinión de la madre de Carlo sobre el embarazo. Una reacción que no tardó en llegar, pues a los cinco días de la exclusiva la mujer fue pillada por los reporteros en el aeropuerto y escuchó las preguntas sobre su futuro nieto o nieta.

"¿Me vas a seguir todo el rato? Es que no tengo nada que decir", comenta Mar Flores con el gesto serio mientras busca con la mirada un taxi. Acto seguido, ante la insistencia del periodista, sentencia: "Me voy a dormir que mañana trabajo temprano, gracias". Tras esto, que fue la primera vez que habló ante las cámaras, se metió en el taxi y se marchó.

Mar Flores, al reportero: "Mi postura es ésta"

En el primer intento, la madre de Carlo Costanzia no dijo absolutamente nada sobre la relación de su hijo con Alejandra Rubio ni sobre la futura paternidad de éste. Tras esto, nuevamente los reporteros fueron a buscar su reacción y la captaron entrando en un edificio.