Carmen Borrego reacciona a la comida familiar de Terelu Campos y Carlo: "Lo que sería noticia es que mi hijo comiese en mi casa"

“Primero quiero decir que yo no soy portavoz de la familia, que los que tienen que hablar son los protagonistas. Fue una comida normal y creo que mi sobrina vaya a casa de mi hermana no es noticia porque va tres y cuatro veces", asegura Carmen Borrego.

Carmen Borrego tembién ha desmentido en 'Vamos a ver' este distanciamiento entre madre e hija: "No hay ninguna mala relación y no la habido mnunca. Terelu y su hija se ven muchísimo y comparten muchas cosas", ha asegurado la colaboradora.

Este lunes, Lequio ha respondido a Carlo tras su entrevista : "Podría darle mil respuestas, pero la verdad es que me da un poco de pereza y mi trabajo es comentar. Yo entiendo que el hijo de Mar Flores me tenga inquina y hable de mí desde el rencor, pero también lo está haciendo desde el desconocimiento y yo sería el último que le explicara la historia de su madre. Sigue sin entender que nosotros no criticamos el recurso a la entrevista, simplemente pusimos sobre la mesa las evidentes contradicciones", ha comenzado Alessandro.

"Si me lo permites Joaquín, me gustaría decir dos cosas, la primera, que me gustó muchísimo que Terelu dijese que Carlo le da muchísima paz, eso me pareció maravilloso", comienza el colaborador. "La segunda cosa que quería decir es que, a Carlo se le nota a leguas que se muere de amor por Alejandra" dejando entrever Alessandro Lequio que su comentario resaltaba ironía al añadir que "me dirijo hacia un público inteligente", ha sentenciado.