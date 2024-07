La madre de un menor agredido brutalmente en Ojén por tocar al timbre, entre lágrimas: "No imaginé que esto acabaría así"

La madre del menor agredido: "Mi hijo está muy callado, deprimido…no quiere hablar. Tengo miedo de lo que pueda ocurrir"

Madre del menor: "No puedo ver el vídeo, tan solo de escucharlo me dan ganas de llorar y no me imagino lo que le podrían haber hecho a mi hijo"

Madre de un menor agredido por tres adultos en Ojén, Málaga, comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ para explicar la terrible agresión que ha sufrido su hijo por un grupo de vecinos por jugar a llamar un telefonillo.

“No puedo ver el vídeo, tan solo de escucharlo me dan ganas de llorar y no me imagino lo que le podrían haber hecho a mi hijo. Le doy gracias a Dios porque ha sido muy valiente y se ha podido defender de estos salvajes", detalla la madre.

"Él pensaba que su vida corría peligro porque le agarraron del cuello y en un momento pierde la respiración. Estaba y estoy angustiada porque el pueblo es muy pequeño, tengo miedo de que entren en mi casa, de que mis hijos salgan solos. He vivido aquí varios años y los vecinos siempre nos han arropado bien, no me imagine que esto acabaría así. Mi hijo está muy callado, deprimido…no quiere hablar. Tengo miedo de lo que pueda ocurrir porque si esas personas lo hacen a plena luz del día y delante de todo el mundo, no quiero pensar que harán por la noche", explica la madre del menor agredido", explica la madre.

Madre del menor: "Es indignante, el hombre siempre está borracho y se suele pelear con niños en el parque"

“No sé que problema mental tendrá, pero siempre está alcoholizado. Si quieren ayudarle no tienen que coger a un niño de 15 años y hacerle eso. Lo hemos denunciado y lo único que quiero es, que sé que es indignante, pero que la gente se lo tome con la mayor calma posible y que la justicia haga su trabajo en esto", asegura.