Lo que Isabel Pantoja pidió a su hermano en su último ingreso: "Viendo la posibilidad de que la cosa fuera adelante, pidió que avisara a sus hijos"

"Sin alarmismo ninguno, su estado de salud no ha variado en nada de un mes aquí", comenzaba a decir el colaborador y recordaba que no tardó mucho tiempo en volver a casa.

Eso sí, a Antonio le llamó algo a atención que en este caso fue diferente: "Lo que sí me llamó la atención es que ella, viendo la posibilidad de que la cosa fuera adelante, sí pidió a su hermano que avisara a sus hijos, cosa que no pasó puesto que no fue adelante como tras veces no ha ido adelante".