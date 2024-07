Exclusiva | Las imágenes de la parroquia en la que ensayaban los bailarines de Nacho Cano

El lugar elegido para estos ensayos era una parroquia adaptada con espejos y barras de ballet. Esta situación no gustaba a Lesly, la bailarina denunciante, que lo denunciaba hace unos días en 'Tarde AR': "Todos nos imaginábamos una escuela de artes y a los pocos días nos dicen que va a ser en una parroquia", contaba.

Los abogados de Nacho Cano nos han dado más datos sobre la detención del artista y las acusaciones lanzadas contra él y en qué situaciones se encuentran los artistas: "Ellos solicitaron la estancia por estudios, proceso que ahora es esta fórmula de hacerlo desde España. Lo habitual es llegar como turista y después desde aquí solicitar el permiso de estudios, algo que es recomendado. En mayo se deniega ese permiso, pero el procedimiento permite un recurso que se ha interpuesto por los 17 artistas y que todavía no se ha resuelto . La administración no cumple en plazo y lleva un retraso de seis meses", ha explicado José Luis González.

Pero muchas son las fuentes que aseguran que Nacho Cano y su equipo convencieron a los jóvenes para entrar a nuestro país como turistas y, una vez aquí, pedir el permiso de estudios. El pasado mes de mayo, los chicos harían recibido la respuesta negativa de la Administración a las peticiones, ya que no tenían un plan formativo adecuado.

Los jóvenes no habrían llegado a saber que su permiso por estudios había sido rechazado y que estaban en situación irregular, por lo que siguieron trabajando como si tal cosa. Además, parece que cada uno de los integrantes de este grupo de trabajadores estaba cobrando 500 euros al mes por más de 10 horas diarias de duro trabajo.

"Que la policía decida que yo soy un criminal para dar la noticia, me detengan diez minutos y ya sale la noticia de que he estado detenido... pues todo eso es una manipulación. Que más quisieran la mayoría de los inmigrantes tener su sitio de estudios, estar cantando y bailando con sus profesores, tener una recepción del Embajador de México... Son becarios y se pidió otro papel que está en tramitación porque requiere un tiempo y lo explicarán bien mis abogados. Estos señores están subvencionados con dinero privado y me han detenido para fabricar la noticia en base a nada de que soy un delincuente", ha continuado narrando.