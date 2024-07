Kike Calleja sentencia públicamente a Ángel Cristo: "Me dijo 'si tú lo cuentas en España, mi mujer lo va a confirmar"

"A mí Ángel me dice en la isla: 'te voy a regalar una información para que la cuentes cuando llegues a España", dice Kike Calleja

Kike Calleja responde durante el directo de 'Vamos a ver' al cara a cara que tuvieron Ángel Cristo y Arantxa del Sol en el último programa de '¡De viernes!'. Los dos concursante llegaron a la conclusión que nuestro colaborador había hablado de más y ahora éste quiere dar su versión.

Nada más empezar la sección de 'corazón', el colaborador ve en un vídeo todas las declaraciones de Arantxa del Sol y, sobre todo, las de Ángel Cristo. Kike Calleja, que no puede esconder su enfado, sentencia: "Está mintiendo, aparte que lo dice claramente Arantxa: 'Blanca me ha dicho que se lo has dicho tú". Tras esto, llega a una conclusión: "Por lo tanto, si Ángel se lo ha dicho a ella, no se lo hemos podido decir los demás...".

Pero en vez de dejar las cosas ahí, Kike Calleja vuelve a tomar la palabra para aportar más luz a este culebrón: "Es cierto que a mí Ángel me dice en la isla: 'te voy a regalar una información para cuando llegues a España y la cuentes'... y me cuenta esa amistad especial de Finito y Ana Herminia de hace más de 20 años". Entonces, el colaborador confiesa qué le respondió a Ángel Cristo: "Le dije que esto no interesaba a nadie después de 25 años no tiene ningún sentido".

"Entonces Ángel Cristo me dice 'si tú lo cuentas en España, mi pareja lo va a confirmar'. ¿Qué intención tenía con eso? Pues que lo contaramos y ellos empezaran a hacer caja", cuenta de forma categórica Kike Calleja. Además, va más allá en el salseo de las parejas: "Cuando yo cuento en una gala del 11 de abril que hay una llamada antes de entrar al concurso entre Ángel Cristo, Ana Herminia y Finito, es cuando en una publicidad me pregunta Ana Herminina que por qué sabía yo eso y le dije que me lo había contado Ángel, al igual que me dijo que vas a hablar de tu amistad especial con Finito".