Los familiares de 'El Cabra', sobre que estuviera presente en el asesinato de los guardias civiles: "No hay nadie preso por eso"

Sara, familiar de Francisco Javier 'El Cabra', toma la palabra para decir: "Queremos una justicia digna y no lo que están haciendo con ellos. No son los asesinos, eso se sabe y no han cambiado nunca su versión". Tras esto se suma Laura, también familiar: "Elos dijeron su verdad, los tacharon de asesinos, la verdad sólo tiene un camino. Quiero que salgan ya, no les dejan salir. Tenemos a niños con psicólogos, no pueden ir a la escuela...".