La hija de Arantxa del Sol se pronuncia sobre la entrevista de Ana Illas: "Le parece una burrada"

Pero eso no es todo. Entre otros titulares, aseguró que ella estuvo manteniendo relaciones con el diestro “meses antes de casarse” con la que fuera presentadora de Telecinco en los años 90. Un bombazo que ha generado multitud de reacciones.

Además, la periodista asegura que la joven está bastante molesta con que Ana Illas la haya mencionado a ella y a su hermano: “Lucía me cuenta que no la conoce de nada, que la vio a los quince años en los toros y que no han vuelto a coincidir en su vida”.