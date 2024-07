Carmen Borrego reacciona a la 'pillada' a su hijo con un nuevo amor: "Tiene que rehacer su vida"

“Sabéis que no me gusta hablar de mi hijo, pero si lo veo feliz, estoy feliz. Se ha especulado mucho de si se habían inventado la separación y ahora se demuestra que no están juntos”, explica la hija de María Teresa Campos.

Por su parte, Alessandro Lequio no tardaba en hacer una apreciación: “La foto invita a pensar que está pactada. Pero hay que felicitarte igualmente porque si hay chica nueva, quiere decir que no ha vuelto con su ex, que siempre he pensado que no te hace gracia”.