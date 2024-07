La hija de Arantxa del Sol estalla contra Ángel Cristo y Ana Illas: "Que dejen de vender lo que les rodea por fama y dinero"

La entrevista de Ana Herminia en '¡De viernes!' en la que contó cómo y cuándo fue la relación que tuvo con Finito de Córdoba, actual pareja de Arantxa del Sol, ha ocasionado que Lucía Serrano estalle contra ella. La hija de la expresentadora no se ha podido callar y Alexia Rivas señalaba hace unos días en 'Vamos a ver' lo que le había parecido a Lucía la entrevista .

Las duras declaraciones de Ana Illas han enfadado mucho a la hija de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba, pero eso no se ha quedado ahí. Lucía Serrano ha estallado a través de sus redes sociales colgando un post en el que ha arremetido no solo contra Ángel Cristo Jr. y Ana Illas , sino también contra algunos programas y periodistas de Telecinco , en concreto sobre todo contra '¡De viernes!'

Lucía Serrano ha mencionado primero al hijo de Bárbara Rey comentándole que es un 'sucio', al igual que su mujer : "Ángel Cristo ya que dices que mis padres están ahí gracias a ti, para empezar mis padres ahí no están porque jamás se prestarían a la suciedad a la que os dedicáis tú y tu mujer".

La hija de Arantxa y Finito se ha mostrado implacable en el extenso comunicado que ha compartido en sus redes: "¿Esta es la ética y moral de la que presumís? Si vosotros supieseis lo que es una familia, probablemente no os dedicaríais a construir la vuestra destrozando la de los demás".

"Bonita mía, ¿qué tal estás? Ayer salió una foto del 2014. Salgo yo sentado con tu padre y le tengo la mano en la pierna a Juan. Por si lo sacas que puedas defenderlo", le enviaba Ana Herminia a Lucía. Sin embargo, la hija de Arantxa del Sol no se ha creído las buenas intenciones de Ana con este mensaje .

Lucía ha asegurado que esa foto cree que la filtró ella a los medios : "Qué coincidencia que mientras mi padre esté en avión de camino a Honduras, se filtre una foto recortada del año del champiñón y que esta señora me escriba dándome todos los detalles, incluso diciéndome todo lo que tengo que decir. A vender que es lo que interesa".

Por otro lado, también ha sacado más mensajes de Ana Herminia, esta vez metiéndose contra su madre : "Lu, tu mamá tiene un ataque de celos. Ella no esta bien y piensa que tu papá y yo teníamos algo recientemente. Por desconfiar de tu padre está cometiendo muchos errores".

Lucía Serrano ha sido clara y ha ido contra Ángel y Ana por sus ansias de fama y dinero: "Ojalá vuestras hijas no se vean en una situación tan asquerosa y repugnante como la que estamos viviendo. Ojalá no tengo que sufrir en un futuro por vuestras ansias de fama y dinero, si es que no lo están haciendo ya".