El enfado de Carmen Borrego tras la filtración del sexo del bebé de Alejandra Rubio: "Me parece feo"

El programa ‘TardeAR’ daba este miércoles una información que no ha sentado nada bien a Carmen Borrego y en la que se revelaba el sexo del bebé que están esperando su sobrina, Alejandra Rubio, y Carlo Costanzia.

En ‘Vamos a ver’, le he hemos preguntado a la hermana de Terelu Campos por este auténtico bombazo: “No voy a confirmar ni a desmentir, pero no me gusta que se diga. Es Algo tan íntimo el conocer el sexo del bebé…”, decía.