Suso Álvarez, de lo más feliz con Marieta: "En poco tiempo, me está enseñando muchas cosas"

El colaborador de 'Vamos a ver' se confiesa: "Cómo me llevo con ella es impresionante"

Marieta y Suso Álvarez confirman su relación con un beso: "Mi familia"

Suso Álvarez es uno de los grandes protagonistas de la semana y todo porque hace unos días se destapaba su relación sentimental con Marieta, participante de ‘Supervivientes 2024’, con la que está de lo más ilusionado.

En su estreno como colaborador de ‘Vamos a ver’, el que se dio a conocer en ‘GH 16’ se ha mostrado de lo más feliz y ha explicado cuáles son las cualidades de la ex de Álex Girona que lo han conquistado.

Suso Álvarez se muestra muy ilusionado con Marieta

Adriana Dorronsoro ha querido preguntarle a Suso Álvarez por cómo se encuentra su relación con Marieta y él no ha podido evitar tener unas románticas palabras hacia ella. Además, ha explicado qué es lo que le ha enamorado.

“Marieta es una persona que, cuando la conozcáis, vais a alucinar. Es tremendamente sensible, es una mujer increíble que en poco tiempo me está enseñando muchas cosas”, decía, con un brillo en los ojos que no podía ocultar.

En cuanto a lo que más valora de ella, el tertuliano se ha sincerado: “Me encanta cómo me río, es una persona que me hace reír y eso es muy importante. Cómo me llevo con ella es impresionante”, añadía.

“Ha llegado un momento en mi vida en el que valoro tener a mi lado a alguien que me hace reír. De repente, Marieta, que tiene esa belleza natural, que me hace reír tanto, pues yo me he quedado…”, afirmaba ante la audiencia de ‘Vamos a ver’.

El flirteo entre Suso Álvarez y Marieta en los platós

Sin duda alguna, el que fuera concursante de 'GH 16' y la participante de 'La isla de las tentaciones 7' saben guardar secretos, ya que han mantenido una relación clandestina hasta hace unos días. Hay que recordar que a él se le relacionó hasta hace muy poco con Bea Retamal.