Madres de los menores del centro de menores de Ateca, 'la casa de los horrores': "La jueza se puso a llorar al ver los brazos quemados de mi hija"

La juez ordena prisión provisional, comunicada y sin fianza para los cuatro y para el director de la entidad

Los menores acusan al actual director de tapar todos los delitos

El director de la entidad solo llevaba un año al frente un año

El director del centro de menores Fundación Salud y Comunidad gestiona en Ateca, en Zaragoza, dos educadores sociales y dos auxiliares del mismo centro, están acusados de delitos de agresión sexual en grupo a una menor de 17 años. La madre de la segunda víctima, un chico de 16 años, habría denunciado que éste fue objeto de lesiones, golpes y trato vejatorio.

La juez encargada de la instrucción, la número dos de Catalatud Aíra Ramírez, también a petición de la Fiscalía tras el atestado de la Guardia Civil de Zaragoza, ordena el ingreso en el centro penitenciario de Zuera sin fianza para los cinco y la clausura del centro.

'Vamos a ver' ha podido hablar este lunes con dos madres de estos menores de edad, que nos han relatado la pesadilla que toda la familia está viviendo: "Ha sido un dolor muy fuerte. Nos hemos visto desamparadas y el gobierno de protección de menores nos dijo que no iban a investigar porque no eran policías. El director nuevo tampoco quiso hacernos caso y decía que estábamos exagerando porque allí no pasaba nada", han comenzado a contarnos.

"Los traumas que tienen nuestros hijos son muy fuertes. Al principio no podían ni ingerir alimentos porque sus estómagos estaban muy reducidos. Por la noche vienen sus peores torturas porque no pueden dormir", nos han contado sobre el estado de salud en el que se encuentran los menores.

Una de las madres nos cuenta que le prohibieron las visitas a su hija cuando empezó a quejarse al sospechar que algo no iba bien: "Cuando empiezan los golpes y a mi hija le rompen un diente pido que investiguen e inmediatamente me prohíben las visitas dentro del centro porque no me quieren allí".

"Los educadores intentaron matar a mi hijo dentro del centro y el director me dice que no está pasando, que lo estoy exagerando todo, que pasó algo el viernes pero que no era nada grave", nos ha contado una de estas madres que asegura tener la grabación de este momento.