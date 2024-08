Un testigo del menor muerto tras huir de la Policía en Torrente desmiente la versión de la policía: "Escuchó el golpe todo el mundo"

Un menor de 17 años moría este pasado martes tras caer al vacío desde un tercer piso cuando huía de agentes de la Policía Nacional en la localidad valenciana de Torrent. El joven se precipitó al patio interior de un edificio, al que entró para esquivar a los efectivos.

Los familiares del joven fallecido sospechan que podría haber habido forcejeo con los agentes debido a las heridas que presentaba el cadáver y piden que se investigue su intervención para conocer "toda la verdad".

Vecino que encontró al menor tirado en el suelo: "La policía me dijo que estaban buscando al menor pero que lo habían perdido de vista"

'Vamos a ver' ha podido hablar con Manuel, el testigo que llamó al 112: "Salió corriendo del coche y la policía detrás suya, pero no le sacaban mucho. Cuando fui entrar en el portal escuché un golpe enorme. Yo subía y me crucé a la policía y empecé a hablar con ellos. Me dijeron que se habría metido en una casa, pero me extrañaba", ha comenzado a relatar.

Sobre si es posible que no se escuchase el ruido producido por la caída del menor, este testigo lo ha desmentido: "Lo escuchó hasta mi cuñada que vive en el otro portal y todo el mundo... Ellos lo tuvieron que escuchar porque estaban en el portal", ha asegurado.

"Me dijo que no llamase a la policía. Aunque se estaba muriendo todavía tenía miedo. La policía llegó cuando la llamamos, no como dicen, y entraron cuando ya había aquí un ejército", nos ha contado en directo.

'Vamos a ver' también hablaba este miércoles con Manuel Santiago, amigo de la familia del menor, que nos ha comunicado el dolor de la familia y de todos los que le conocían: "Es una familia muy buena y el chico también, están destrozados. Solo quiere saber la verdad de lo que sucedió".

Sobre los delitos por los que el menor tenía que ingresar en un centro, Manuel nos ha dado los datos que conocía: "No eran delitos de sangre, solamente cosas de juventud que tampoco eran para que el chico estuviese así".

Además, este vecino de la zona en la que ha sucedido la tragedia, nos ha explicado el motivo por el que el menor no ingresó en el centro de menores cuando le correspondía: "No sé el motivo por el que no fue cuando debía, pero imagino que querría entrar un poco más tarde porque era joven e igual se fue a tomar algo con sus amigos o algo así".

El incidente tuvo lugar en el barrio del Xenillet. Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de l'Horta Sud avistaron al joven, sobre quien pesaba una orden de ingreso en el centro de internamiento de menores de Sant Vicent Ferrer de Godella, dictada recientemente por un juzgado de menores por varios delitos, según han informado fuentes a Levante-EMV.

Persecución por el barrio

Al identificar al menor, los agentes iniciaron una persecución por las calles del barrio. En un momento dado, perdieron de vista al adolescente y continuaron buscando en la zona, preguntando a vecinos y revisando diversas viviendas, sin éxito. Minutos después, un vecino de la calle Xenillet alertó de la presencia de un joven inconsciente y gravemente herido en el patio de luces de su edificio.