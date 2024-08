“Cuando entró en mi habitación, vi que no era mi hijo. Se agachó y me dijo que mi nieto le había dicho que se viniera a dormir conmigo”, declaraba Pepi en nuestro programa. Ella, todavía adormilada, intentó echarlo como pudo.

“Le dije que yo no tenía nietos, que solo tenía nietas, se tumbó en mi cama, yo me levanté y lo despaché de mi casa a empujones, lo fui tirando hasta la puerta. Hay que decir que él no se revolvió mucho”, apuntaba.