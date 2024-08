Y es que la sobrina de la artista no está dispuesta a que se creen rumores sobre su vida privada que no sólo no serían ciertos, sino que le perjudican: “Muchas veces son cosas dañinas. Es como, joder tía, ¿cómo no voy a trabajar con mi tía? De verdad, en serio., vamos a ubicarnos. Traicionar, no traicionar… de verdad…”.