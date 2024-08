Exclusiva | Maite Galdeano estaría diciendo que su crisis con Sofía se trata de un montaje, según Marta López

Este enfrentamiento familiar no para de generar noticias y este martes, Marta López ha contado en exclusiva para 'Vamos a ver' lo que Maite Galdeano iría diciendo a su círculo más cercano de Murcia sobre su crisis familiar con su hija Sofía y por cuyos comentarios dejaría ver que todo se trataría de un montaje .

"Es verdad que lo han escuchado porque esta información me llega por una persona que conozco desde hace más de veinte años y es una fuente totalmente fiable que sé que es verdad lo que me cuenta. Otra cosa es que sea verdad lo que dice Maite, que vamos a ponerlo en cuarentena, pero va a seguir haciéndoles daño a Kiko y a Sofía", ha comenzado.

La colaboradora ha continuando dando datos de estas conversaciones de Maite: "Una persona que tiene un piso en la misma urbanización que Maite en Murcia ha escuchado todo, incluso gritos. Cuando la ha oído hablar por teléfono con alguien que no sabemos quién es, lo que Maite decía era: "Estate tranquilo porque todo esto lo tenemos preparado. No te preocupes. Primero va a ir ella y luego voy a ir yo a televisión.

Sobre su conocido ataque de ansiedad, Maite habría dicho: "Voy a decir que voy a un hospital porque tengo un ataque de ansiedad, pero no tengo un ataque ni nada. Todo esto está preparado y yo estoy bien. Me he tenido que ir de allí para que todo parezca que es verdad", ha finalizado.