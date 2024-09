Exclusiva| Sofía Suescun se pronuncia tras la entrevista de Maite Galdeano: "Prefiero no pensar..."

"Reconozco que he metido la pata, no debía haberme metido en la relación de ellos, lo rectifico, me arrepiento un montón y les pido perdón", declaraba Maite Galdeano en riguroso directo. Sin embargo, acto seguido no tuvo piedad en señalar públicamente al novio de su hija y atacarlo: "Kiko se levanta y en voz bastante alta le dice: '¿tú no crees que has quedado como la put* de España?".