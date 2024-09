Brigitte vive en el mismo edificio que su violador: "No salgo de casa. Pensé en tirarme por la ventana para que no me matase"

Brigitte, víctima de violación por parte de este vecino, relata en directo a 'Vamos a ver' el infierno por el que está pasando: "Han vuelto los fantasmas de lo que viví porque fueron horas y horas. Me agarró del pelo y me metió en el piso, diciéndome que era su venganza. Intenté escapar y no paró de darme palos, me agarró del cuello y de una mano... cada vez fue peor y yo hasta quería saltar por la ventana para que no me matase", ha contado.