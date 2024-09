Exclusiva crimen de Halloween | Las imágenes que muestran cómo Jesús fue perseguido durante 13 minutos por sus asesinos

De las cinco personas del grupo que persiguieron a Jesús, la justicia condenó a uno de ellos, por entonces menor de edad, a nueve años de internamiento y a cinco de libertad vigilada por ser el autor material. La familia del joven asesinado, que pide justicia desde aquella fatídica noche, teme ahora que otro de los presentes, mayor de edad en aquella noche y sin juzgar, no entre en prisión y señala a los investigadores por incurrir en errores.

De momento solo hay una persona cumpliendo condena, aunque hay evidencias, como este mensaje de uno de ellos a otro, que prueban como mínimo complicidad entre el grupo: "Borra el mensaje y eso de la galería". "Vale, estoy nervioso aunque yo no haya hecho nada pero no sé". O este otro en el que reconocen estar presentes en la agresión mortal y el temor a ser descubiertos: "Pero ¿tú lo has visto todo claro?", "Sí, sí, yo estaba al lado de ellos", "Así estaba ayer tan nervioso cuando nos íbamos". Pruebas y evidencias que aportadas a la causa pero que hasta este momento solo han servido para que sea condenada una persona por el asesinato de Jesús Rosado.