Tras estas declaraciones, Joaquín Prat no se considera ser el indicado para afirmar este delicado aspecto: "¿Es o no es España un país racista? Para eso habría que preguntarle a un negro o negra. Yo soy blanco y no he sufrido racismo, no puedo contestar". Sin embargo, sí quiere pronunciarse sobre cómo está gestionando la situación Vinicius.