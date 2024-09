Los peritos de la defensa de Óscar intentan desmontar el atropello de Esther: "Nadie entiende tanto tiempo y sin juicio

"No se han encontrado por parte de este perito informático la existencia de una evidencia técnica que sin ningún tipo de dudas geolocalice en el mismo punto a Óscar y a Esther a partir de las 03:33 horas. Afirma sin justificación ninguna que se ha llevado a cabo un borrado de defectos en fecha que no se ajustan a la realidad tal y como se han demostrado únicamente por el hecho de que el Volkswagen no disponía de eventos o averías reseñables y vinculadas con un atropello", dice el informe presentado por los peritos contratado por el único asesinato de la joven de Traspinedo.