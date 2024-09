Alexia Rivas critica a Jorge de GH por "superbaboso": "Te enamoras hasta de las plantas de la casa"

En estos 8 días, Jorge ha demostrado su interés por Violeta, quien no le ha hecho demasiado caso, y le ha declarado su pasión a Lucía. Así lo contó ella misma a su hermana Silvia: "Estaba cambiándome las pilas y de repente me dice 'Me gustas. Me gustas mucho'. ¿Que le gusto de qué? Si le conozco de hace tres días", ha dicho en el confesionario. Su hermana confirmó que a ella también le había hecho saber de sus sentimientos por Lucía.