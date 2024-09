La carta de Dinamita Montilla: "Todo ha sido un montaje de la policía. Mienten"

En esta carta da su versión sobre cómo conoció a Ester: "Haciendo un recorrido por España, cuando llegué al albergue a Alicante conocí a Ester el día dos de agosto. Al ver que iba de paso, me pidió que la sacase de Alicante. Me dijo que me acompañaría hasta Valencia donde ella se quedaría, pero estuvimos varias semanas recorriendo Alicante y nos enamoramos desde el segundo día de conocernos".