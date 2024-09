La madre de Marta Calvo, tras conocer la condena al asesino de su hija: "Se ha acabado la lucha judicial, pero quiero saber dónde está mi hija"

"Este es el final del proceso judicial, pero yo quiero saber dónde está mi hija. Tenía las esperanzas de que mi hija estuviera en el pozo, pero no es así", se ha lamentado. Sobre si cree que el asesino ahora dirá dónde está, ha dicho: "No creo. Sabe que le hemos jodido la vida y por venganza no lo va a hacer. Es mala persona y creo que no lo va a hacer", ha dicho.