Ángel Cristo reacciona a la advertencia de Bárbara Rey tras sus fotos con el rey emérito: "Dicen que hay más material"

Bárbara Rey se muestra enfadada con su hijo, tiene intención de "llegar hasta el final" y niega que fuera él quien hiciera estas fotos: "Las fotos no las ha hecho mi hijo, en la vida y que no me he pronunciado hasta ahora porque nunca pensé que iba a llegar a este límite. Yo me he quedado con la boca abierta... Las ha hecho una persona cercana a mí y punto. Eso no lo ha hecho él nunca, se ha apropiado de ello cuando yo me trasladé a vivir a Marbella".