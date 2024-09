La madre de la agresora y de la víctima se unen contra el acoso: "Pedimos que termine esto, lo están pasando fatal"

Entre las niñas no había mucha relación, tampoco entre la que grababa y los que estaban allí, que no hacían nada. La única que era de su entorno habitual fue la que difundió el video. La madre ha expresado su frustración al enterarse de que el caso había sido archivado, señalando que situaciones como esta no deberían tolerarse: "Estamos trabajando con mi abogado para crear conciencia y endurecer la ley del menor, no quiero que haya más bullying”, declara.