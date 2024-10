De repente, una señora que paseaba se ha acercado. "Grabéis las cosas que son, no las cosas que no son", ha dicho. "Que no me grabes... que luego los periodistas ponéis en la tele lo que os da la gana", ha añadido, claramente enfadada. "Como me vea en la tele, te pego", ha finalizado y ha continuado su camino. Rocío Romero ha sentido una gran inseguridad en la zona y ha constatado que los periodistas no son bien recibidos y que hay una "gran falta de educación y respeto".