La entrevista de Isa Pantoja en '¡De viernes!' , donde habló abiertamente sobre el conflicto familiar que la separa de su madre, Isabel Pantoja, no ha dejado a nadie indiferente. Este lunes, la hija de la famosa tonadillera regresaba a 'Vamos a ver' para contarnos cómo se sentía y el motivo que la llevó a abrirse por completo.

La entrevista de Isa sigue coleando y ya son muchos los testimonios que han apoyado su versión. Pero no todo el mundo confirma lo mucho que habría sufrido la hija de la tonadillera y ya hay testimonios como el de Raquel Bollo que ponen en duda su palabra.

María del Monte , que no suele pronunciarse en temas personales y mucho menos que tengan que ver con Isabel Pantoja y su familia, sí que ha reaccionado a la durísima entrevista que dio su ahijada el pasado fin de semana y en la que contó todo lo que habría sufrido durante su infancia y su adolescencia.

"Sabéis que llevo muchos años en los que digo que no tengo nada que decir, pero en esta ocasión sí que quiero decir algo. Si lo que mi ahijada cuenta es verdad, me parece una solemne barbaridad, una barbarie ", ha dicho visiblemente afectada por las declaraciones de Isa.

Sobre los bonitos recuerdos de los que habló Isa Pantoja y en los que María del Monte estaba presente, ha dicho : "Yo la quiero y la voy a querer toda la vida y ella lo sabe", ha dicho. Lo que no ha querido ni confirmar ni desmentir la cantante es si le ha mandado un mensaje de apoyo a su ahijada: "Eso queda entre nosotras".

Isa Pantoja ha asegurado que se siente liberada tras su reciente entrevista: "Hice la entrevista porque tenía que dar los motivos por los cuáles yo había llegado a decir que hasta aquí y que no iba a aguantar más". Además, confiesa que tuvo una conversación con Anabel, su prima: La conversación se queda para nosotras, pero en líneas generales me ha dicho que va estar para mí. No quiere que lo pase mal y entiende mi dolor".