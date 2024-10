Daniel Moreno, un 'influencer' culturista, denuncia el acoso enfermizo de Loredana: "Si hiciera lo mismo que ella me hace, estaría detenido"

Por su parte, Daniel ha contando que todo comenzó con una escena digna de una película: "Se me acerca y me dice que ha visto mis videos y que me sigue en redes". A partir de ese día, comenzó a notar su presencia por la zona: "Al principio era algo normal, pero de repente vi mis redes llenas de videos y mensajes, unos 200, en los que me decía que me quería. A partir de ahí, comenzó el acoso grave".