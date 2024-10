Aunque María del Monte no suele pronunciarse nunca sobre su vida privada, las durísimas confesiones de Isa Pantoja le están afectando demasiado. Tras posicionarse junto a su ahijada al ser preguntada por primera vez sobre su entrevista, la semana pasada volvió a dejar claro su apoyo a la hija de la tonadillera

"Es una situación que ha conmocionado a este país entero y lógicamente a mí también. Yo no puedo mirar para Cuenca... Los hijos tienen que cuidar a los padres, los padres de los hijos, los nietos de los abuelos y los abuelos de los nietos... Hay que ser humano", ha dicho la cantante.

Sobre los bonitos recuerdos de los que habló Isa Pantoja y en los que María del Monte estaba presente, ha dicho: " Yo la quiero y la voy a querer toda la vida y ella lo sabe ", ha dicho. Lo que no ha querido ni confirmar ni desmentir la cantante es si le ha mandado un mensaje de apoyo a su ahijada: "Eso queda entre nosotras".

Isa Pantoja ha asegurado que se siente liberada tras su reciente entrevista: "Hice la entrevista porque tenía que dar los motivos por los cuáles yo había llegado a decir que hasta aquí y que no iba a aguantar más". Además, confiesa que tuvo una conversación con Anabel, su prima: La conversación se queda para nosotras, pero en líneas generales me ha dicho que va estar para mí. No quiere que lo pase mal y entiende mi dolor".