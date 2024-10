"Quien concibe las relaciones sexuales como un disfrute personal y no como el disfrute de todos los que están interviniendo, tiene un problemón", ha declarado Prat. " Si tú concibes las relaciones sexuales como un placer personal, único y no compartido, chica, chico, háztelo ver" , ha añadido, claramente indignado.

"Me parece estremecedor que haya mujeres que lleven la insignia de feministas verificadas, y aquellas que no opinan como ellas no tengan voz. Si decimos que 'entre nosotras', dentro "del feminismo, lo sabíamos y nos protegíamos, ¿Qué pasa con el resto de mujeres que no tienen esa insignia verificada? ¿Acaso no merecen estar protegidas?”, ha añadido claramente indignada. "Esto significa que se permite que haya otro grupo al que un lobo, como era Íñigo Errejón, pueda atacar. Vuestro discurso os ha quedado precioso", haciendo referencia a aquellas que toman el control y adoptan el discurso feminista generalizando y metiendo a todas las mujeres en el mismo saco.