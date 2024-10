Patricia Pardo apoya a Elisa Mouliaá tras su denuncia de acoso a Errejón: "La creo al cien por cien"

"Yo no me atrevo a decir que esta chica está mintiendo ni está siguiendo lo que dicen, yo de verdad me la creo al cien por cien" , ha afirmado. Pardo ha criticado a "los tipejos" y "tipejas" que, amparados en el anonimato de las redes sociales , ponen en duda la veracidad de las acusaciones. "Ella está dando la cara, se la está jugando porque tiene un perfil público y aquí hay publicidad de la buena y de la mala. Yo no creo que esto beneficie su imagen ni mucho menos", ha añadido.

Desde que se hizo pública la denuncia, Mouliaá ha enfrentado una ola de críticas en redes sociales que ponen en duda su versión: "Ha sido un fin de semana horrible, no he dormido nada. No he podido evitar leer, porque te llega". "Me voy a defender hasta el final. He contestado a todo y sé que no lo tengo que hacer, pero al final respondes y creo que lo voy a seguir haciendo, porque no me voy a callar", confesaba la actriz a pesar de las recomendaciones de no responder a las críticas.