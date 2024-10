África ha encontrado a su hermano, desaparecido por las inundaciones: "Nadó completamente a oscuras para subirse a un tejado"

La cifra de muertos por la DANA que afecta a nuestro país y que ha provocado fuetes precipitaciones no deja de aumentar. El número de desaparecidos todavía es muy elevado y muchas son las personas que no encuentran a sus seres queridos.

África nos ha explicado el infierno que ha vivido durante toda la noche: "No he dormido nada hasta que no he podido hablar con un vecino de mis padres que había estado en contacto con ellos y me ha confirmado que mi hermano estaba bien".