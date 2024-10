Ángel, marido de una de las personas desaparecidas en Letur, Albacete: "Se la llevó el agua asesina"

Las cifras de muertos por la DANA que ha azotado con especial fuerza a la Comunidad Valenciana no paran de caer. El país entero está sobrecogido con el desastre y todo el mundo está tratando de ayudar a los afectados.

Este jueves, 'Vamos a ver' ha hablado en directo con Ángel, marido de una de las personas que todavía permanecen desaparecidas en Letur, Albacete. Aunque en un principio le comunicaron que estaba bien, el agua terminó entrando en su casa: "Más tarde un coche rompió la puerta de su vivienda y la fuerza del agua la arrastro hasta la habitación. Desde ese momento no sabemos nada", ha contado.

"Se la llevó el agua asesina. No tuvo tiempo absolutamente de nada porque fue cosa de segundos. Estoy destrozado y queremos encontrarla. Aunque las esperanzas de encontrarla con vida sean mínima, no tenemos que perderlas hasta que no se confirme lo malo, se ha lamentado.