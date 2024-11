Nerea habló con la reina en su visita a Paiporta: "Quisieron trasmitirnos su apoyo moral, pero lo que necesitamos es mano de obra"

Nerea, una joven de tan solo 19 años, nos ha contado cómo vivieron la tensión que se vivía este domingo con la visita de estas autoridades y cuál fue su mensaje a la reina: "Mi grito fue un llamamiento a todos los españoles y al resto del mundo. No me dirijo a la reina, me dirijo a todos porque nos sentimos impotentes y frustrados de ver cómo aquí siguen sin llegar soluciones", ha comenzado.