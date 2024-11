Josefa, después de ser desalojada de su casa en Paiporta: "Reventaron las puertas. Solo nos dejaron coger la documentación"

La situación con la riada de Valencia , lejos de mejorar, sigue desesperando a los vecinos de las localidades más afectadas. La fuerza de la tormenta no solo ha destruido infraestructuras y arrasado viviendas, sino que ha dejado a cientos de personas atrapadas entre los escombros. 'Vamos a ver' se ha desplazado a Paiporta , donde los testimonios de los residentes son desgarradores y aún se necesita mucha ayuda. Los habitantes siguen luchando contra el barro y los restos de la catástrofe, mientras la falta de recursos y una gestión ineficaz agravan aún más la crisis. En la Calle Salvador , aún no había entrado maquinaria después de 8 días de la inundación. Las plantas bajas de la zona han quedado totalmente arrasadas, dejando a sus vecinos sin hogares. Josefa y Manuel, tras 7 días atrapados en su bloque, han sido desalojados de manera inesperada, dejando todos sus bienes expuestos.

"No había ninguna grieta y nos dijeron que no se podía derrumbar", ha explicado Manuel, desesperado. "De repente, un día fuimos al ayuntamiento y, al volver, nos dijeron que no podíamos entrar más. Nos reventaron todas las puertas estando ahí, y todas nuestras pertenencia a la vista. Puede entrar quien quiera", ha añadido.